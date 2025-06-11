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Решетников заявил о приходе в РФ гостиничных операторов из арабских стран и Азии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - На смену ушедшим западноевропейским гостиничным операторам в Россию пришли компании из арабских и азиатских стран, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"Нам важно, что к России растет и интерес иностранных инвесторов. На смену западноевропейским и американским гостиничным брендам на наш рынок зашли гостиничные операторы из азиатс‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ких и арабских стран", - сказал он во время сессии на форуме "Путешествуй!"

Министр отметил, что для удобства иностранных инвесторов самые перспективные гостиничные проекты было собраны в единый каталог.

"Его обновленную версию представим через неделю на Петербургском экономическом форуме. Готовы видеть иностранных инвесторов наравне с нашими", - заключил он.

Максим Решетников
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