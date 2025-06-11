На руднике "Комсомольский" "Норникеля" погиб горняк

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Работник рудника "Комсомольский" погиб во время технологического процесса, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В процессе вывала горной массы на отметке 720 м погиб 24-летний мужчина", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной гибели стало несоблюдение техники безопасности.

"11 июня в 18:00 (по местному времени - ИФ) на руднике "Комсомольский" обнаружен без признаков жизни машинист конвейера. Создана комиссия по расследованию. Рудник работает в штатном режиме", -‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ сообщил "Интерфаксу" представитель Заполярного филиала "Норникеля".

Рудник "Комсомольский" - одно из самых крупных горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля". Он ведет подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года. Текущий годовой объем добычи руды составляет 3,8 млн тонн (из общих около 19 млн тонн в Заполярном филиале), план к 2030 году - около 6 млн тонн.