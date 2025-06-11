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В 2024 г. ко ввозу в РФ не допустили 19 тыс. т опасной продукции растениеводства

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в 2024 году не допустил ввоз в РФ 18,6 тыс. тонн зараженной подкарантинной продукции, сообщается в презентации ведомства на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду.

На заседании глава Россельхознадзора Сергей Данкверт представил национальный доклад о карантинном и фитосанитарном состоянии территории РФ.

Согласно презентации, 59 видов карантинных объектов было выявлено в более 12 тыс. случаев. Кроме того, 47,3 тыс. тонн потенциально опасной продукции было обеззаражено.

Из-за нарушений фитосанитарных требований были остановлены поставки продукции из семи стран. На конец 2024 года 24 страны оставались закрытыми по этой причине.

Согласно презентации, всего в прошлом году Россельхознадзор проконтролировал 11,3 млн тонн подкарантинной продукции из 133 стран. В том числе 8,7 млн тонн овощей и фруктов из 91 страны, 801,7 млн штук посадочного материала из 33 стран, 30,3 тыс. тонн посадочного материала из 34 стран.

Как сообщила на заседании министр сельского хозяйства Оксана Лут, в 2024 году специалисты Россельхознадзора обследовали порядка 300 млн га площадей. Было ликвидировано более 1 тыс. карантинных фитосанитарных зон площадью свыше 6,5 млн га.

В то же время было установлено 4,3 тыс. новых карантинных фитосанитарных зон на площади 34 млн га, впервые выявлен 41 вредитель. "Таким образом, в условиях растущих рисков работа службы остается критически важной для продовольственной безопасности страны", - заявила министр, отметив вместе с тем, что одних усилий Росельхознадзора в этой сфере недостаточно. "Собственники земельных участков также должны принимать меры для ликвидации вредителей и в целом повышения культуры земледелия", - сказала Лут.

Как считает Данкверт, увеличение площадей под карантинными объектами говорит о том, что работа в этом направлении стала вестись более эффективно во многом благодаря тому вниманию, которое власти уделяют этим вопросам. "И изменения, которые произошли в фитосанитарном и ветеринарном законодательстве за последние несколько лет, позволили серьезно продвинуться вперед в вопросах контроля", - заявил глава службы.

Выступивший на заседании вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев высказался за усиление санкций против нарушителей в этой сфере. "К сожалению, санкции за нарушение законодательства, прежде всего административные, очень низкие, они много лет не менялись, особенно в отношении физических лиц. Порядка 200-500 рублей", - сказал он.

В целом же, как считает Гордеев, в вопросах фитосанитарного контроля важно учитывать и такой момент, как использование химических средств защиты растений и находить баланс между задачами по наращиванию производства продукции, необходимостью учитывать растущий спрос на экологически чистую продукцию и охраной природы.

"Есть задача, с одной стороны, увеличивать применение средств зашиты растений для того, чтобы повышать урожайность. С другой стороны, это влияет на качество продукции, а потребитель требует, наоборот, экологически чистой продукции, органики. И есть тема охраны окружающей среды, - сказал он. - Все эти вопросы должны быть сбалансированы. В этом отношении показателен опыт Германии по созданию интегрированного сельского хозяйства: то есть преимущество на рынке имеет продукция тех предприятий, которые щадяще относятся к природе".

Россельхознадзор
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