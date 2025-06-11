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РКН удалил или заблокировал почти 130 тыс. материалов с запрещенным контентом с начала года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) с начала текущего года удалил или заблокировал 128,3 тыс. материалов с запрещенным в РФ контентом, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

РКН уточняет, что речь идет о следующих типах нарушений: "детская порнография и пропаганда ЛГБТ (признано в РФ экстремистской организацией - ИФ), пронаркотический и суицидальный контент, экстремизм и терроризм".

Ведомство напоминает, что с 2017 года РКН использует "собственный мониторинг информационного пространства для выявления запрещенной информации в интернете".

Кроме того, с начала 2025 года РКН заблокировал 195 сайтов-зеркал, распространяющих персональные данные граждан. Из мессенджера Telegram по требованию ведомства было удалено 1 тыс. 224 бота по продаже персональных данных, говорится в сообщении.

"Ложная информация о ЧС, здоровье или политике может быть смертельно опасной. Мы оперативно удаляем фейки и привлекаем к ответственности их распространителей", - заявляет РКН.

По данным ведомства, "13,2 тыс. фейков удалили из Сети с начала 2025 года, 9,9 тыс. из них – о ходе специальной военной операции".

Также РКН удаляет запрещенный контент в соцсе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌тях. Уточняется, что с начала 2025 года "более 20,195 млн противоправных материалов удалили или заблокировали".

Для борьбы с телефонным мошенничеством РКН использует информационную систему (ИС) "Антифрод", которая выявляет и предотвращает звонки с подменных номеров. К ней подключены операторы связи.

По информации РКН, за 2025 год на верификацию в "Антифрод" направлено 66,4 млрд вызовов, из которых предотвращено с подозрением на подмену номера 177,57 млн.

Система контроля состояния идентификационных модулей (сим-карта) в свою очередь обеспечивает проверку сведений об абонентах. За 2025 год приостановлено оказание услуг связи по 4,6 млн абонентских номеров, а по 3,5 млн абонентских номеров расторгнут договор об оказании услуг связи, говорится в сообщении.

Специалисты РКН, добавили в ведомстве, круглосуточно противодействуют киберугрозам. В этом году они помогли отобразить 4 тыс. 504 DDoS-атаки, а также заблокировали 46 тыс. 587 фишинговых ресурсов и 295 ресурсов, распространяющих вредоносное ПО.

"Под прицелом злоумышленников: государственные организации, компании телекоммуникационной отрасли, банки, медицинские организации, маркетплейсы, транспорт, разработки программного обеспечения провайдеров хостинга", - отмечается в сообщении РКН.

РКН Роскомнадзор
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