Президент РФ поручил сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений

Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений поставил задачу сформировать новую долгосрочную программу развития всего комплекса вооружений.

"Сегодня же наша задача - сформировать новую, долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе, прежде всего, конечно, перспективных", - заявил Путин‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​.

По его словам, при этом необходимо максимально использовать опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов и, конечно, "важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий, тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растёт".

По его словам, срок очередной госпрограммы вооружений - 2027-2036 годы.

"На это время она будет основным ориентиром развития систем вооружений для всей военной организации страны, то есть для наших вооруженных сил, других войск и воинских подразделений, в специальных службах и ведомствах, важнейшим инструментом формирования их нового качества в уже четвертом десятилетии XXI века", - сказал Путин.

Он напомнил, что в апреле текущего года прошло обсуждение вопроса о том, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции.

"Намеченные тогда меры реализуются, однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называются, здесь и сейчас в режиме реального времени, исходя из текущих нужд", - сказал Путин.

Он потребовал включить в госпрограмму вооружений до 2036 года достаточные объемы и номенклатуру техники для нужд и потребностей российской армии.

"Конечно, мероприятия госпрограммы должны быть четко скоординированы с планами обороны и строительства ВС, с мобилизационными планами экономики и другими документами стратегического планирования", - сказал Путин.

Он также заявил, что новая госпрограмма вооружений должна стать эффективным инструментом реализации стратегии развития Военно-морского флота России до 2050 года.

Касаясь развития оборонно-промышленного комплекса, президент напомнил о том, что в свое время были "своевременно приняты необходимые шаги для того, чтобы сейчас находиться на том уровне, на котором мы находимся".

"Да, 2008, 2009, 2010 годы – были приняты решения по развитию оборонно-промышленного комплекса, средства специально выделили именно на эти цели, на развитие оборонно-промышленного комплекса, прямо по отраслям. Это дает нам возможность сегодня производить нужный нам объём вооружений и техники", - отметил Путин.