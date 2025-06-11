Путин призвал заранее просчитывать финансирование инфраструктуры новых вооружений

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Новая госпрограмма вооружений до 2036 года должна предусматривать отдельное финансирование для заблаговременного создания инфраструктуры размещения новейших систем вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы на‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​до закрепить в программе отдельной строкой", - сказал Путин на совещании по рассмотрению параметров государственной программы вооружения на 2027 - 2036 годы.

Путин отметил, что постоянно подписывает документы с просьбами о переносе этих расходов на, казалось бы, более важные статьи.

"К чему это приводит? К тому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся и требуют более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов", - сказал он.