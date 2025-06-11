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Путин заявил о необходимости повышать экспортный потенциал российского вооружения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения экспортного потенциала отечественного вооружения и техники.

"Также необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооруж‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надежность и эффективность", - сказал Путин на совещании по рассмотрению параметров госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы.

При этом, отметил президент, "что важно для покупателей, они конкурентоспособны и по стоимости, и по затратам на обслуживание".

"В‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ажно только обслуживание наладить должным образом и с соответствующими ценовыми параметрами. Это у вас в целом в нормальном режиме, но что касается организации самого обслуживания – запчасти и так далее, Денис Валентинович (Мантуров - ИФ) знает, что это такое, здесь еще надо поработать", - сказал глава государства

Он напомнил, что 23 мая на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества всесторонне и предметно были рассмотрены эти вопросы, и было принято решение разработать и запустить в рамках программы развития ОПК отдельное направление по обеспечению производства экспортной военной продукции. "Это также надо обязательно учесть в новой госпрограмме", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин
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