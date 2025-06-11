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В новой госпрограмме вооружений поручено уделить особое внимание авиатехнике

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вопросы развития авиации и авиационных средств поражения должны быть комплексно проработаны в рамках новой Государственной программы вооружений (ГПВ), заявил президент РФ Владимир Путин.

"По опыту специальной военной операции значительный вклад в уничтожение объектов противника вносит авиация Воздушно-космич‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌еских сил. Поэтому в формируемой госпрограмме надо предусмотреть комплекс системных и последовательных мер по созданию, закупке для нужд Вооруженных сил России, модернизации и ремонту авиатехники и авиационных средств поражения", - сказал президент в среду на совещании по вопросам Государственной программы вооружений.

Владимир Путин
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