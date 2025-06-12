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Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 21:00 среды 44 дронов ВСУ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 21:00 среды до 00:00 четверга уничтожено 44 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

"С 21:00 11 июня до 00:00 мск 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌нских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

В Минобороны РФ уточнили, что 38 дронов сбито над Белгородской областью, 4 - над Брянской областью и 2 - над Республикой Крым.

Крым Белгородская область Брянская область
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