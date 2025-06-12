Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на четверг 52 дронов ВСУ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 21:00 среды до 4:10 четверга нейтрализованы 52 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 21:00 11 июня до 4:10 по Москве 12 июня дежу‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌рными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Согласно ему, 41 дрон нейтрализован над Белгородской областью, 6 - над Брянской областью, 3 - над Московским регионом и 2 - над Крымом.