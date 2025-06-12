Заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России состоится 16 июня в Бресте

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вопросы сохранения и защиты исторической памяти будут обсуждаться 16 июня в Бресте на 68-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщил его председатель, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"16 июня в городе Бресте состоится заседание 68-й сессии Парламентского собрания. Депутаты намерены принять Заявление по вопросам защиты исторической правды,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказал он журналистам.

Также, по его словам, будет создана постоянно действующая комиссия Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти.

Еще одной темой повестки станет рассмотрение отчета Совета министров Союзного государства об исполнении его бюджета за 2024 год, добавил Володин.