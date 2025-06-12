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Заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России состоится 16 июня в Бресте

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вопросы сохранения и защиты исторической памяти будут обсуждаться 16 июня в Бресте на 68-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщил его председатель, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"16 июня в городе Бресте состоится заседание 68-й сессии Парламентского собрания. Депутаты намерены принять Заявление по вопросам защиты исторической правды,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказал он журналистам.

Также, по его словам, будет создана постоянно действующая комиссия Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти.

Еще одной темой повестки станет рассмотрение отчета Совета министров Союзного государства об исполнении его бюджета за 2024 год, добавил Володин.

Брест РФ Белоруссия Госдума РФ Вячеслав Володин Союзное государство
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