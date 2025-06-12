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Минобороны сообщило о переходе под российский контроль двух населенных пунктов в ДНР

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По данным военного ведомства, за сутки нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, горно-штурмовой, десант‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​но-штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Новониколаевка, Новопавловка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.

"Потери противника составили до 500 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий", - сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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