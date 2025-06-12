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Военные РФ нанесли удары по ВСУ в Сумской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в четверг об ударах по подразделениям армии Украины в Сумской области.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Варачино, Бессаловка и Садки Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

За сутки потери ВСУ составили до 155 военных, два танка, две боевые бронированные машины, два автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в ведомстве.

По его данным, подразделения группировки "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, а группировка "Восток" продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ.

Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех бригад армии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Московка Харьковской области, Карповка, Кировск и Ямполь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, два танка, 12 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе четыре производства стран НАТО. Ун‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ичтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - сказано в его сообщении.

"Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Серебрянка, Клебан-Бык, Петровка, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка в ДНР, сказали в министерстве.

"Противник потерял более 190 военнослужащих, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сообщило Минобороны.

По словам военных, группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Шевченко, Комар Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. За сутки армия Украины потеряла до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дудчаны, Змиевка, Понятовка, Тягинка и Антоновка Херсонской области", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в течение суток уничтожено до 90 украинских военных, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сумская область
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