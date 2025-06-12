Президент РФ призвал своевременно сформировать орбитальную группировку аппаратов

Он также заявил о важности внедрения цифровых технологий и ИИ при создании новых вооружений

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного направления.

"Важным направлением работы остается развитие космических войск. Необходимо своевременно и в полном объёме завершить формирование орбитальной группировки космическ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​их аппаратов различного назначения. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени", - сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы.

Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, заявил Путин.

"Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в систе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​му вооружений и военной техники перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов", - заявил Путин.

Президент накануне провел первое из серии совещаний, посвященных этим вопросам.