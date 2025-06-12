Госпрограмма вооружений должна обеспечить создание универсальной системы ПВО

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Борьба противовоздушной обороны с беспилотниками остается актуальной, новая госпрограмма должна обеспечить универсальную систему ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысяч - это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на сто процентов, западного производства", - сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ов проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 года.

Президент отметил, что борьба с беспилотниками различного типа потребовала от РФ новых подходов и нестандартных решений. "Это направление остантся особенно актуальным", - сказал Путин.

"В этой связи новая госпрограмма вооружений должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны, которая способна работать в любых условиях обстановки и эффективно поражать средства воздушного нападения независимо от их вида", - подчеркнул президент РФ.