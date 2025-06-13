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Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кемеровской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вагоны с углем сошли с рельсов на станции Междуреченск в Кемеровской области, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, накануне вечером при проведении маневровых работ с грузовым составом сошли с рельсов семь вагонов с углем, опрокидывания не прои‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌зошло.

Для устранения последствий привлечены два восстановительных поезда, задержек в движении подвижного состава не допущено.

Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Кемеровская область вагоны сход с рельсов
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