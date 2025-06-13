Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами пожара в частном доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа, сообщили в МЧС РФ.

"По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади - 72 кв. м. До прибытия спасателей была госпитализирована ж‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌енщина. К сожалению, при тушении обнаружены тела пятерых детей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в доме не было установлено пожарного извещателя.

К тушению пожара были привлечены 16 человек и 4 единицы техники.