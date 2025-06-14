Небензя заявил, что урегулировать иранскую ядерную проблему можно только через дипломатию

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Урегулирование вопросов, касающихся ядерной программы Ирана, возможно только политико-дипломатическим путем, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации в связи с ударами Израиля по Ирану.

"Урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой, возможно исключительно мирным, политико-дипломатическим путем. Никакое силовое решение здесь не может быть ни легитимным, ни жизнеспособным. (...) Россия остается приверженной укреплению международного права, соблюдению Устава ООН и поиску реш‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ений, исключающих дальнейшее скатывание региона к новой разрушительной войне", - сказал Небензя.

Он подчеркнул, что из-за действий Израиля происходит крайне опасная эскалация в ближневосточном регионе, которая требует неотложного внимания Совбеза.

"В ночь на 13 июня Израиль нанес серию масштабных ударов по территории Исламской Республики Иран. (...) Эта ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль ни утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение Устава ООН и норм международного права. (...) Российская Федерация решительно осуждает эту акцию", - заявил Небензя.