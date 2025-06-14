Обломки беспилотников обнаружены в двух муниципалитетах Кубани

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА обнаружены в Щербиновском и Ейском районах Краснодарского края, сообщает в субботу оперштаб региона.

По его данным, в Щербиновском районе в одном из домовладений незначительны‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​е повреждения получил автомобиль, выбило стекла в подвальном помещении. Пострадавших нет.

Отмечается, что также обломки БПЛА самолетного типа были обнаружены в поселке Морском в Ейском районе. Разрушений и пострадавших нет. Выставлено оцепление.