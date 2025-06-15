Три человека стали жертвами ДТП с несколькими автомобилями на Ставрополье

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием трех легковых автомобилей произошла в Петровском округе Ставропольского края, три человека погибли, сообщает региональная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, на участке автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автомобиля Lexus IS не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Hyu‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ndai, ехавшим по главной дороге. После чего последний допустил выезд на встречную полосу, где врезался в Lexus RX", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Hyundai, 70-летний житель Ипатовского округа, его пассажир, и водитель Lexus IS от полученных травм скончались на месте происшествия. Два пассажира из легковушек госпитализированы в Петровскую больницу.