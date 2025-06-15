Ограничения введены в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Аэропорты Ижевска, Казани, Нижнекамска приостановили обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации в воскресенье.

"Для обеспечения‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); Казань (UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - говорится в сообщении.

Ранее ограничения вводились в калужском аэропорту и аэропорту Тамбова.