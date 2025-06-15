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Более девяти тысяч человек остались без света в Дагестане из-за аварии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Жители 27 сел пяти районов Дагестана отключены от электроэнергии из-за аварийных отключений, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

"В 10:45 от диспетчеров Единой дежурно-диспетчерской службы (...) поступило сообщение, что в результате замыканий произошли аварийные‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ отключения электроснабжения в пяти муниципальных районах", - говорится в сообщении.

В зону аварийного отключения попадают 27 сел Буйнакского, Гунибского, Хивского, Чародинского и Шамильского районов, а именно более 3 тыс. домов с населением 9 586 человек.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 20:00.

Дагестан
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