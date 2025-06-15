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Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Севском районе.

"Очередная (...) атака совершена ВСУ по населенному пункту Подлесные Новоселки Севского района. В результате целенапра‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​вленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получила мирная жительница", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Богомаз отметил, что женщину доставили в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Брянская область Александр Богомаз
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