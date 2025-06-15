Один человек погиб и 13 ранены при атаке дронов на Татарстан
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали Татарстан, один человек погиб, 13 пострадали, сообщил глава республики Рустам Минниханов в воскресенье.
"При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек", - написал он в своем телеграм-канале.
Минниханов отметил, что один из пострадавших в тяжелом состоянии.
Как он сообщил, на месте возник пожар, который оперативно ликвидировали соответствующие службы.
Минниханов подчеркнул, что в республике все предприятия и объекты жизнеобеспечения работают стабильно.