Один человек погиб и 13 ранены при атаке дронов на Татарстан

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали Татарстан, один человек погиб, 13 пострадали, сообщил глава республики Рустам Минниханов в воскресенье.

"При ликвидации БПЛА обломки аппарата упа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ли на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Минниханов отметил, что один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Как он сообщил, на месте возник пожар, который оперативно ликвидировали соответствующие службы.

Минниханов подчеркнул, что в республике все предприятия и объекты жизнеобеспечения работают стабильно.