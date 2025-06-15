Хинштейн назвал невозможным восстановление большинства соцобъектов в районе Суджи

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в воскресенье о ситуации в приграничных Суджанском и Большесолдатском районах региона.

"Большинство объектов, которые мы посмотрели - школы, детские сады, дома культуры, администрации, храмы - непригодны к восстановлению. Враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, зная, что они не представляют никакой военной угрозы. Будет правильно на месте разрушенных или поврежденных объектов строить новые, современные и безопасные здания", - написал он в своем телеграм-канале по итогам посещения приграничных территорий, где завершены работы по разминированию.

Хинштейн отметил, что села Розгребли, Мартыно‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​вка, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Киреевка, Генераловка, Мерзловка, Красный поселок обследованы взрывотехниками.

"Заехали в Малую Локню - героическое место, за которое наши бойцы стояли насмерть. УФСИН будет оценивать состояние колонии и возможность ее восстановления, потому что она была градообразующей. Конечно, это станет местом памяти наших воинов, которые не пропустили врага в тыл", - сообщил врио региона.

Он также побывал в селе Большое Солдатское. "В селе большинство социальных объектов подверглось разрушению. Всё, что было повреждено или разрушено врагом, мы будем восстанавливать и возводить заново. Тем не менее, в селе уже восстановлено газоснабжение", - написал Хинштейн.