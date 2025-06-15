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Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с YouTube и Instagram

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для снятия ограничений с работы в РФ сервиса Instagram (ресурс корпорации Meta, чья деятельность признана судом экстремистской и запрещена в РФ) и видеохостинга YouTube.

"Оснований для снятия ограничений нет", - заявили в воскресенье в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос, начинается ли снятие ограничений с работы YouTube и Instagram в РФ, так как некоторые пользователи в регионах сообщили, что эти сервисы работают без них.

Тверской суд Москвы 21 марта 2022 года по иску Генпрокуратуры России признал американскую компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Принадлежащие Меtа Facebook и Instagram были заблокированы в России по требованию Генпрокуратуры за цензуру‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ российских СМИ.

24 июля 2024 года пресс-служба "Ростелекома" сообщила "Интерфаксу", что служба технического мониторинга компании "начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K)". 25 июля Александр Хинштейн, на тот момент глава комитета Госдумы по информационной политике, заявил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах за нарушение законов РФ.

В августе пользователи сообщили, что видеоролики YouTube практически перестали загружаться на устройствах, подключенных к сетям фиксированной связи. В декабре 2024 года было зафиксировано новое падение скорости YouTube в России. Согласно статистике Google, по сравнению с показателями начала июля трафик видеохостинга в РФ упал примерно на 80%.

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