Тихоокеанский флот сообщил о начале учений с участием до 40 кораблей и 5 тыс. военных

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - До 40 кораблей и судов Тихоокеанского флота (ТОФ), свыше 30 самолетов и вертолетов примут участие в учениях в Тихом океане, Японском и Охотском морях с 16 по 30 июня, сообщили в пресс-службе флота в понедельник.

"Всего к учению привлекается до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 30 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанск‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ого флота, более 5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов, а также боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион"", - говорится в сообщении.

По словам военных, плановое учение пройдет в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей и продлится с 16 по 30 июня под руководством командующего ТОФ Виктора Лиины.

"В настоящее время в рамках учения осуществляется развертывание сил ТОФ из пунктов базирования в назначенные районы", - сообщили в пресс-службе.

По информации флота, военнослужащие отработают задачи по поиску и слежению за подлодками условного противника, организацию противокорабельной и противовоздушной обороны отрядов кораблей на переходе морем. В ходе учений экипажи выполнят нанесение совместных ракетных ударов по одиночным и групповым морским мишенным позициям.

"Будут отработаны вопросы организации всех видов обеспечения сил Тихоокеанского флота при действиях на большом удалении от пунктов базирования", - сказали военные.