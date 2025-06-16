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Три человека погибли, семь пострадали в ДТП во Владимирской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В результате аварии в Вязниковском районе Владимировской области погибли три человека, семь пострадали, сообщили в УМВД России по региону.

"По состоянию на 03:30 по Москве сообщается о трех погибших гражданах и семи пострадавших (находились в автомобилях и минивэне)", - говорится в сообщении.

По информ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ации ведомства, попутное столкновение двух легковых автомобилей, минивэна "Рено" и автобуса, следовавшего по маршруту " Чебоксары - Москва ", произошло на 290 км федеральной автодороги М7 "Волга".

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, добавили в УМВД.

Владимировская область
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