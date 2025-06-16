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Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Орловской и Воронежской областями

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Минобороны России сообщили о ликвидации 12 дронов над Центральным федеральным округом прошедшей ночью.

"В период с 23:55 по Москве 15 июня до 02:45 по Москве 16 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

11 дронов было ликвидировано над Орловской областью и 1 беспилотник - над территорией Воронежской области, рассказали в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны России Воронежская область Орловская область Центральный федеральный округ
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