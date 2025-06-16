Росавиация расследует инцидент с отделением капота двигателя Superjet 100

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Отделение капота правого двигателя Superjet 100 авиакомпании "Азимут", произошедшее в воскресенье после взлета из аэропорта "Внуково", классифицировано как инцидент, сообщила Росавиация.

"Расследованием его причин занимается Центральное МТУ Росавиации. Воздушное судно отстранено от полетов до выяснения обстоятельств произошедшего, устранения неисправности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авиационное событие произошло утром в воскресенье при выполнении рейса в Батуми. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Предварительно выработав топливо, он совершил благополучную посадку и самостоятельно зарулил на стоянку.

На борту самолета находился 91 человек: пять членов экипажа и 86 пассажиров. Рейс был выполнен на резервном самолете.