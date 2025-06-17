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Глава РФПИ заявил о признании Трампом высокой цены санкций

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский президент Дональд Трамп признает: антироссийские санкции США дорого обходятся Вашингтону.

"Президент Трамп признает, что санкции США против России обходятся Америке в огромные суммы денег, и говорит, что пора дать миру шанс", - написал Дмитриев в соцсети X.

Глава РФПИ добавил, что, по подсчетам, из-за антироссийских санкций американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли. Позже Дмитриев отметил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за действий экс-президента США Джо Байдена, который ввел антироссийские санкции.

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