Глава РФПИ заявил о признании Трампом высокой цены санкций

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский президент Дональд Трамп признает: антироссийские санкции США дорого обходятся Вашингтону.

"Президент Трамп признает, что санкции США против России обходятся Америке в огромные суммы денег, и говорит, что пора дать миру шанс", - написал Дмитриев в соцсети X.

Глава РФПИ добавил, что, по подсчетам, из-за антироссийских санкций американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли. Позже Дмитриев отметил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за действий экс-президента США Джо Байдена, который ввел антироссийские санкции.