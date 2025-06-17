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Военные заявили о групповом ударе по объектам ВПК Украины в Киевской области и Запорожье

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ночью нанесли групповой удар по объектам на Украине, поражены цели в Киевской области и Запорожье.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ
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