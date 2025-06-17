Российские военные заявили об ударах по противнику в Сумской и Харьковской областях

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны украинской армии, нанесли удары по противнику в районах нескольких населённых пунктов Сумской и Харьковской областей, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Храповщина, Кияница Сумской области, Казачья Лопань и Уды Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны.

Потери ВСУ в этих боях составили свыше 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Войска группировки "Запад" за сутки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Колодезное, Купянск, Глущенково Харьковской области и Кировск (ДНР). Противник потерял до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 13 пикапов. Уничтожены три склада боеприпасов, говорится в сводке.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семено‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​вка, Миньковка, Северск, Часов Яр и Константиновка (ДНР).

Здесь ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены три склада боеприпасов и склад материальных средств, сообщает Минобороны.

По его данным, войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям нескольких бригад противника в районах населённых пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка (ДНР). Потери противника составили до 530 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степовое, Малиевка Днепропетровской области, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Войска группировки войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области.

На этом участке уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, четыре станции РЭБ, два склада боеприпасов и военно-технического имущества, сообщает министерство обороны РФ.