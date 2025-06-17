В МИД РФ заявили о готовности посредничать в урегулировании ирано-израильского конфликта
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Москва будет готова взять на себя роль посредника для урегулирования израильско-иранского конфликта, если такой запрос поступит, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы будем готовы предоставить всевозможные наши посреднические услуги, если таков будет запрос со стороны сторона. Обе стороны об этом знают", - сказал Руденко во вторник журналистам в Москве.
Руденко напомнил, что после начала конфликта состоялось два телефонных разговора с иранской стороной - между лидерами РФ и Ирана и глава МИД двух стран.