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В МИД РФ заявили о готовности посредничать в урегулировании ирано-израильского конфликта

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Москва будет готова взять на себя роль посредника для урегулирования израильско-иранского конфликта, если такой запрос поступит, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы будем готовы предоставить всевозможные наши посреднические услуги, если таков‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ будет запрос со стороны сторона. Обе стороны об этом знают", - сказал Руденко во вторник журналистам в Москве.

Руденко напомнил, что после начала конфликта состоялось два телефонных разговора с иранской стороной - между лидерами РФ и Ирана и глава МИД двух стран.

Андрей Руденко МИД РФ
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