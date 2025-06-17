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Получение QR-кода для въезда в РФ будет необязательным для иностранных туристов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Новые правила въезда граждан безвизовых стран в РФ, которые предполагают получение ими QR-кода, не будут обязательными для туристов, сообщил во вторник глава Экспертного совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Николай Литаренко.

"Во вторник в Минцифры состоялось совещание с участием представителей турбизнеса о проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда из РФ. Как уточнили в министерстве, для туристов получение куар-кода будет добровольным. Официальная информация на этот счет появится ближе к концу июня. Но на вопрос одного из ведущих туроператоров, который как раз 1 июля принимает группу иностранных туристов, был получен ответ, что их пропустят без куар-кода", - сказал Литаренко журналистам.

По его словам, в Минцифры пояснили, что включение туристов в перечень тех категорий граждан, которым надо получать куар-код для въезда в Россию, было продиктовано планами максимально протестировать новую систему. Но для них это будет не обязательной, а дополнительной опцией. В первую очередь, новая система направлена на совершенствование миграционного учета.

Литаренко отметил, что турбизнес с воодушевлением воспринял сообщение Минцифры. "Надеемся, что Погранслужба будет в курсе уточнений, ведь именно она встречает туристов на границе", - сказал он.

Как напомнили в РСТ, согласно постановлению правительства РФ, с 30 июня иностранный гражданин за 72 часа до въезда в Россию должен пройти предварительную цифровую регистрацию через приложение "Госуслуги RuID" и получить куар-код для предъявления на границе.

"Турбизнес предостерег регулятора, что новшество может серьезно повлиять на въездной туризм, причем, именно на организованные потоки. После сообщений о нововведении российским компаниям уже пришлось столкнуться с отказами от поездок. Для тех, кто путешествует самостоятельно, скорее всего, не составит труда получить куар-код. Но туристы, которые ездят в составе групп, это возрастная публика 60+, они не только не хотят, но и часто не могут разобраться в компьютерных тонкостях. В итоге они просто выберут ту страну, куда можно поехать без подобных хлопот", - отметили в союзе.

РСТ Николай Литаренко
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