Россельхознадзор с 27 июня может запретить ввоз цветов с фитосанитарными сертификатами Армении

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 27 июня может ввести временный запрет на ввоз цветов в сопровождении фитосанитарных сертификатов Армении из-за постоянных нарушений требований РФ и ЕАЭС и отсутствия реакции на его обращения.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом Россельхознадзора в ЕЭК о сложившейся ситуации, служба будет вынуждена ограничить поставки в случае отсутствия необходимых мер реагирования со стороны инспекционного органа Армении, а также из-за отсутствия информации о производителях срезанных цветов и бутонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603) и невозможности отличить армянскую продукцию от продукции третьих стран.

По его словам, Россельхознадзор выражает обеспокоенность участившимися случаями нарушений при поставках срезов цветов в сопровождении фитосанитарных сертификатов Армении, а также ставит под сомнение достоверность указываемой в них информации о происхождении цветочной продукции. Причем в 2025 году поток этой продукции, а именно срезанных цветов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603) в сопровождении фитосанитарных сертификатов Армении, увеличился.

В ходе фитосанитарного контроля в 18 случаях был обнаружен карантинный для стран ЕАЭС объект - западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Информация о принятых мерах до настоящего времени в адрес Россельхознадзора не представлена.

Кроме того, заявил источник, в этом году более 13 млн штук цветов не было предъявлено должностным лицам службы для проведения карантинного фитосанитарного контроля. Россельхознадзор просил армянскую сторону представить информацию о производителях срезанных цветов и бутонов с указанием их производственных мощностей и адресов производства в разрезе видов продукции, однако информация до настоящего времени не поступала.

Россельхознадзор ранее сообщал о планах запретить с 16 июня поставки цветов из третьих стран через Армению в связи с участившимися обнаружениями в них карантинных объектов. По его данным, в 2025 году ввоз срезанных цветов из Армении резко увеличился: к началу июня было проконтролировано 52 млн штук, что на 49,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было ввезено 34,7 млн штук. В результате были выявлены цветы, зараженные западным цветочным трипсом.

Сложившаяся ситуация была обсуждена на состоявшихся в понедельник переговорах с инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении. На них российская служба попросила коллег провести работу с экспортерами с тем, чтобы они в обязательном порядке предоставляли товары на контроль, а также приостанавливать выдачу фитосанитарных сертификатов организациям, ранее не занимавшимся экспортом и импортом цветов, повысить ответственность участников внешнеэкономической деятельности за безопасность и качество поставляемой продукции.

"В случае отсутствия необходимых мер реагирования и продолжения выявления карантинных объектов Россельхознадзор будет вынужден ввести дополнительные фитосанитарные меры", - говорилось в сообщении службы.