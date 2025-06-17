Поиск

Россельхознадзор с 27 июня может запретить ввоз цветов с фитосанитарными сертификатами Армении

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 27 июня может ввести временный запрет на ввоз цветов в сопровождении фитосанитарных сертификатов Армении из-за постоянных нарушений требований РФ и ЕАЭС и отсутствия реакции на его обращения.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом Россельхознадзора в ЕЭК о сложившейся ситуации, служба будет вынуждена ограничить поставки в случае отсутствия необходимых мер реагирования со стороны инспекционного органа Армении, а также из-за отсутствия информации о производителях срезанных цветов и бутонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603) и невозможности отличить армянскую продукцию от продукции третьих стран.

По его словам, Россельхознадзор выражает обеспокоенность участившимися случаями нарушений при поставках срезов цветов в сопровождении фитосанитарных сертификатов Армении, а также ставит под сомнение достоверность указываемой в них информации о происхождении цветочной продукции. Причем в 2025 году поток этой продукции, а именно срезанных цветов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603) в сопровождении фитосанитарных сертификатов Армении, увеличился.

В ходе фитосанитарного контроля в 18 случаях был обнаружен карантинный для стран ЕАЭС объект - западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Информация о принятых мерах до настоящего времени в адрес Россельхознадзора не представлена.

Кроме того, заявил источник, в этом году более 13 млн штук цветов не было предъявлено должностным лицам службы для проведения карантинного фитосанитарного контроля. Россельхознадзор просил армянскую сторону представить информацию о производителях срезанных цветов и бутонов с указанием их производственных мощностей и адресов производства в разрезе видов продукции, однако информация до настоящего времени не поступала.

Россельхознадзор ранее сообщал о планах запретить с 16 июня поставки цветов из третьих стран через Армению в связи с участившимися обнаружениями в них карантинных объектов. По его данным, в 2025 году ввоз срезанных цветов из Армении резко увеличился: к началу июня было проконтролировано 52 млн штук, что на 49,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было ввезено 34,7 млн штук. В результате были выявлены цветы, зараженные западным цветочным трипсом.

Сложившаяся ситуация была обсуждена на состоявшихся в понедельник переговорах с инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении. На них российская служба попросила коллег провести работу с экспортерами с тем, чтобы они в обязательном порядке предоставляли товары на контроль, а также приостанавливать выдачу фитосанитарных сертификатов организациям, ранее не занимавшимся экспортом и импортом цветов, повысить ответственность участников внешнеэкономической деятельности за безопасность и качество поставляемой продукции.

"В случае отсутствия необходимых мер реагирования и продолжения выявления карантинных объектов Россельхознадзор будет вынужден ввести дополнительные фитосанитарные меры", - говорилось в сообщении службы.

Россельхознадзор Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 17 июня

ПМЭФ-2025

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

Суд отклонил апелляции на решение о взыскании 19,7 млрд руб. с экс-владельцев "Макфы"

Суд отклонил апелляции на решение о взыскании 19,7 млрд руб. с экс-владельцев "Макфы"

Дума приняла закон об изменении сроков выставления платежных документов за ЖКУ

Дума приняла закон об изменении сроков выставления платежных документов за ЖКУ
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Кремле не видят желания Израиля выйти на мирный трек

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана200 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6574 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });