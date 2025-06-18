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Решетников заявил, что роль России в мировой торговле заметно выросла

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Роль России в мировой торговле за 2024 год заметно выросла, страна сумела превратить внешние вызовы в возможности и готова делиться этим опытом с зарубежными партнерами, пишет министр экономического развития РФ Максим Решетников в своей статье, опубликованной в среду в "Российской газете".

"За минувший год роль России в мировой торговле заметно выросла. В 2024 году наша страна экспортировала товаров на $434 млрд. Экспорт в страны Африки вырос на 14,72%, в страны Азии - на 7,64%. Уверен, что в обозримом будущем товарооборот продолжит расти", - говорится в публикации, приуроченной к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Минэкономразвития обращает внимание, что "ВВП России в последние годы рос темпами выше 4%, а экономики наших ближайших торговых партнеров только за прошлый год показали рост от 4% до 9%. При этом среднемировые темпы роста, по оценке Международного валютного фонда, за тот же период составили 3,3%".

"Сегодня Россия открывает XXVIII Петербургский международный экономический форум и сама открыта для больших возможностей сотрудничества. Данные по темпам роста экономики последних лет явно показывают, что развивать национальные экономики вместе - это выгодно и нам, и нашим партнерам из других стран", - подчеркивает Решетников.

Он отмечает, что "Петербургский форум - хорошее место, чтобы встретиться и обсудить детали будущего сотрудничества с нашими текущими и потенциальными партнерами из-за рубежа".

"Мы предлагаем коллегам из дружественных стран по их запросам свои наработки, ресурсы и инфраструктуру для развития. Не случайно главная тема форума в этом году звучит: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". География наших торговых связей неуклонно расширяется, преодолевая созданные препятствия и санкции недружественных стран. Наша экономика, бизнес, регионы сумели превратить внешние вызовы в возможности. Мы готовы делиться этим опытом", - резюмирует министр экономического развития РФ.

ПМЭФ-2025 открывается в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в среду; его работа завершится в субботу, 21 июня. Церемония открытия ПМЭФ состоится в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент РФ Владимир Путин. В общей сложности в работе ПМЭФ примут участие более 600 спикеров и модераторов из различных стран.

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут форум ШОС, БРИКС, ЕАЭС, форум "Лекарственная безопасность", форум "Деловой двадцатки", Форум креативного бизнеса, Молодежный экономический форум, Российский форум малого и среднего предпринимательства, а также генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

Максим Решетников ЕАЭС БРИКС Минэкономразвития
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