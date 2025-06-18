Девочка в Мордовии погибла после падения на нее футбольных ворот

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футбольные ворота насмерть придавили 16-летнюю девочку в Мордовии, сообщает республиканское СУ СКР.

Инцидент произошел на футбольной площадке в селе Сивинь Краснослободского района республики 13 июня.

"В какой-то момент несовершеннолетняя взялась за перекладину футбольных ворот, не прикрепленная к земле надлежащим образом металлическая конструкция упала вниз, придавив девушку. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

По факту смерти несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).