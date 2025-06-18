Депутаты Петербурга предложили упростить правила работы иногородних таксистов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Петербургские депутаты предлагают позволить самозанятым таксистам получать разрешения на работу перевозчиком не в регионах, где они зарегистрированы по месту жительства, а там, где фактически работают.

Соответствующая федеральная инициатива поддержана на пленарном заседании в среду.

Документ предполагает поправки в федеральный закон №580-ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ".

На текущий момент самозанятые должны регистрироваться по месту жительства в регионе, где работают, чтобы получить там разрешение на работу таксистом. Фактически же, указывают авторы инициативы, многие таксисты избегают такой регистрации, что приводит к дефициту перевозчиков, росту цен на поездки и налоговым потерям для регионов.

Так, по словам главы парламентской комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексея Цивилева ("Единая Россия"), из 22 тысяч самозанятых, которые указали такси как основной вид деятельности в Петербурге, в городском реестре такси зарегистрировано только 2,4 тыс. человек.

"Из 63 тыс. автомобилей, которые в петербургском реестре такси находятся, 31 тыс. не востребованы - то есть у них якобы нет перевозчика, они висят пустым грузом, а по факту мы знаем, что люди, которые работают на этих машинах, налоги нам не платят. Потери для городского бюджета составляют ориентировочно 3 млрд рублей. Мы этим законопроектом прежде всего самозанятым даем зеленый свет. Говорим: работайте честно, мы хотим прозрачных условий", - сказал Цивилев.

Спикер Заксобрания Александр Бельский со своей стороны ранее указывал, что отмена для самозанятых перевозчиков требования регистрироваться по месту жительства в регионах, где они трудятся, поможет им выйти из тени и выступить противовесом операторам такси, которые зарегистрированы в Москве, где и платят все налоги.

По мнению авторов, принятие поправок снизит социальную напряженность. При этом законопроектом предлагается требование о регистрации по месту жительства сохранить в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По словам Цивилева, инициатива была поддержана Советом законодателей РФ, крупным агрегатором такси и сервисом каршеринга, а также властями Москвы, на которую приходится значительная доля рынка такси.

За документ проголосовали 48 депутатов.