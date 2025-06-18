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Совфед одобрил усиление контроля за передачей научно-технических разработок за границу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об усилении контроля за передачей результатов научной, научно-исследовательской деятельности и экспериментальных разработок, научно-технической продукции за пределы территории РФ.

Изменения внесены в статьи 71 и 16 закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

В законе Минобрнауки России наделяется полномочием по учету договоров о научной и научно-технической деятельности и экспериментальных разработках, заключенных научными организациями и образовательными организациями высшего образования при выполнении ими работ за счет привлекаемых средств бюджетов бюджетной системы РФ с иностранными научными и образовательными организациями или с научными и образовательными организациями, учредителем или участником которых является иностранный гражданин или иностранная организация в соответствии с законодательством РФ, и не предусматривающих финансовые обязательства со стороны российских научных организаций и образовательных организаций высшего образования в отношении иностранных участников.

Учет таких договоров будет осуществляться Минобрнауки России посредством Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Закон наделяет правительство РФ полномочием по установлению порядка учета таких договоров. Кроме этого, кабинет министров наделяется полномочием по утверждению перечня направлений научной и научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, участие в которых иностранных граждан и иностранных организаций, а также российских организаций, участником (учредителем) которых является иностранный гражданин или иностранная организация, возможно только по согласованию с ФСБ России.

Порядок согласования предлагается установить актом правительства России.

Предусмотренный законом механизм контроля со стороны ФСБ России позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствия для занятия организациями научной деятельностью, отмечается в пояснительной записке.

Совет Федерации
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