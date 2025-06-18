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Военные РФ нанесли удар "Искандером" по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что комплексом "Искандер" нанесен ракетный удар по пункту постоянной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе города Конотоп в Сумской области.

По данным Минобороны РФ, в результате удара были уничтожены четыре склада военно-технического имущества, два грузовых автомобиля и более 60 украинских военнослужащих.

"Повреждения различной степени получили 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и до 50 единиц автомобильной техники ВСУ", - заявили в ведомстве.

Минобороны РФ в среду распространило кадры удара.

"Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля", - сообщили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Искандер ВСУ Минобороны Сумская область
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