Путин открыт к контактам с канцлером ФРГ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не отказывается "ни от каких контактов", в частности готов к разговору с Фридрихом Мерцем, если у немецкого канцлера будет такое желание.

"Если господин федеральный канцлер хочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил - мы не отказываемся ни от каких контактов и мы всегда к этому открыты", - сказал Путин иностранным журналистам в Петербурге, отвечая на вопрос о возможности разговора с Мерцем.

При этом российский президент сомневается, что Германия может внести больший вклад, чем США в качестве посредника в переговорах России и Украины.

Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штата, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным", - заявил Путин.

"Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную Республику, так же как многие другие европейские страны, не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий", - добавил президент РФ.

Тем не менее, добавил Путин, если Берлин хочет поговорить об украинском урегулировании и представить какие-то идеи на этот счет, Москва открыта к диалогу.