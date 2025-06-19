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Новая Зеландия расширила санкции против России

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Новая Зеландия добавила в антироссийские санкционные списки 18 российских и зарубежных граждан и организаций, а также 27 якобы имеющих отношение к РФ судов, сообщил новозеландский министр иностранных дел Уинстон Питерс.

"Санкции направлены против субъектов, имеющих отношение к российскому военно-промышленному комплексу, против сторонников из Северной Кореи, Ирана и Белоруссии", - говорится в публикации главы дипведомства на официальном портале правительства страны.

Питерс также добавил, что ограничения касаются и "имеющих отношение к РФ судов".

Отмечается также, что с марта 2022 года Веллингтон ввел санкции в отношении более 1 тыс. 800 лиц, российских организаций и судов, а также ряд торговых мер.

Новая Зеландия Россия санкции
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