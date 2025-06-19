Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 81 дрона ВСУ в ночь на четверг

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на четверг перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотник, в том числе 1 над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 19 БПЛА нейтсрализовано над Брянской областью, 17 - над Курской, 13 - над Смоленской, семь - над Волгоградской и шесть - над Орловской областью, по пять - над Ростовской областью и Крымом, по три - над Белгородской и Астраханской областями, два - над Рязанской областью и один - над Московским регионом.