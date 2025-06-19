Ограничения на полеты сняты в аэропортах Иваново и Калуги

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново (Южный) и Калуга (Грабцево), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко в своем телеграм-канале в четверг.

Как сообщалось ранее, ограничения на полет ввели в калужском аэропорту в ночь на четверг. Ограничения в аэропорту Иваново были введены утром в четверг.