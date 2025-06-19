Академический сборник, имеющий практическое значение

"Мониторинг зарубежной экспертизы" анализирует, есть ли единство среди партнеров по НАТО по ключевым вопросам

Фото: Andrei Pungovschi/Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Институте Мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН вышел в свет первый выпуск "Мониторинга зарубежной экспертизы". Сообщает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Для тех, кто принимает решения!

Это нововведение ученых института предназначено, как отмечается в предисловии, для тех, кто "принимает решения по вопросам внешней политики и политики безопасности Российской Федерации". Естественно, он вызовет интерес и у всех специалистов, занимающихся внешнеполитическими проблемами.

Таким образом можно с уверенностью констатировать, что этот сборник имеет в первую очередь сугубо практическое значение, так как знакомит читателей с основными выводами зарубежных экспертов по проблемам современности. Практика показывает, что эти выводы зарубежных "мозговых центров" прямо или косвенно влияют на принятие решений органами власти в зарубежных странах и нередко отражаются в основополагающих государственных документах.

В сборнике отражаются важнейшие экспертные заключения по широкому кругу вопросов, связанных с международным положением. Естественно, за неимением возможности их все отразить в этом материале, мы остановили внимание на некоторых, как нам кажется, основных моментах.

Проблема трансатлантического единства

Анализ аналитических материалов, посвященных вопросам трансатлантического единства, показывает, по мнению авторов сборника, явную растерянность и неопределенность европейских экспертов, наступившую после второго избрания Д. Трампа. Эту растерянность можно заметить и в американских "мозговых центрах", но она, как показывает практика, все же просуществовала недолго, уступив место идее "главенства узких национальных интересов США над глобальными обязательствами, прежде считавшихся синонимами".

"Не подвергая сомнению несущие опоры "западно-ориентированного" миропорядка – например, трансатлантическую солидарность в НАТО, – американская экспертиза отчетливо ищет ответ на вопрос о дальнейшем разделении бремени расходов всех типов – и не в пользу своих союзников".

Направление европейской экспертной мысли

В европейской экспертизе, отмечают авторы сборника, видно негласное "перетягивание каната" между Великобританией и Францией "в борьбе за стратегическое интеллектуальное лидерство в условиях нарастающего отстранения Америки". Британцы, например, привержены практико-ориентированной, прагматической школе мысли, при этом их рекомендации носят откровенно антироссийский характер. По сути проект "пересборки" европейского пространства безопасности для них – это вопрос "о силовом сдерживании России, в том числе путем активного создания помех ей на постсоветском пространстве".

Французские аналитики более академичны и, продолжая говорить о российской "военной опасности" для Европы, они "регулярно ставят задачу по поиску разумного прагматического компромисса, который удовлетворил бы все стороны противостояния в Евроатлантическом регионе". Тем самым, делают вывод авторы сборника, они пытаются создать "зародыш" новой архитектуры безопасности.

Исследователи ИМЭМО заметили один интересный ракурс у французских коллег, которые, в частности, утверждают, что Европа "в виду своей силовой неполноценности уже второй раз за последние годы оказывается крайней в двухсторонних спорах Москвы и Вашингтона". Этот факт, по мнению французов, "расшатывает восприятие американских оборонных обязательств внутри НАТО". Сначала США с 2000-х годов затягивали Украину в НАТО, в том числе "поперек мнения самих европейцев, а теперь пытаются сепаратно решить свои проблемы с русскими, перекладывая на Европу издержки по укреплению обороны Украины".

Европа перед сложным, но ложным выбором!

В результате, по мнению французских исследователей, "ЕС находится перед сложным, но ложным выбором: либо сбросить за борт обязательства по Украине и тем самым окончательно отказаться от каких-либо претензий на статус самостоятельного гаранта безопасности в Европе; либо продолжить поддержку Киева, тратя на это все больше ресурсов непроизводительным образом и теряя глобальную конкурентоспособность".

Оптимальным выходом им видится "европеизация" НАТО с переносом в Европу "центра тяжести принятия решений внутри альянса. Последнее выглядит как благое пожелание, особенно в условиях не самой дружественной позиции Вашингтона". И в тех, и в других тезисах, считают исследователи ИМЭМО, "просматривается подспудная ставка на возможное укрепление лидерства Парижа в новой конфигурации "стратегической автономии" Европы за счет обстоятельств, вызванных политикой Трампа.

В отличие от своих французских и английских коллег германские эксперты "четкого каркаса стратегического мышления предложить не могут". Несмотря на наличие "довольно радикальных, даже воинственных призывов к милитаризации Европы", они все же колеблются между лондонским и французским направлением экспертного мышления.

"Германские аналитики больше озабочены размыванием расширенного ядерного сдерживания и обсуждают вопросы большей "европеизации" ядерного планирования НАТО. В некоторых направлениях это приобретает гротескные черты – вплоть до призывов увеличить количество ядерного оружия США на континенте и выдвинуть его на восток, в частности, в Польшу, а также вовлечь в систему совместных ядерных миссий больше участников".

Скупая позиция американцев

Американцы касаются темы отношений с европейскими союзниками довольно скупо, указывая на накопившийся объем противоречий по обоим берегам Атлантики. При этом они сетуют на то, что "платформа для компромисса невелика". Вашингтон имеет массу содержательных претензий к своим европейским союзникам (в первую очередь, по линии финансирования обороны), а те утрачивают к нему доверие, видя, что в текущей администрации, по сути, нет ни одного "истинного атлантиста".

При этом обе стороны "преувеличивают негатив в поведении партнера-оппонента, что дополнительно осложняет достижение взаимопонимания".

Различие в подходе к проблеме стратегической автономии Европы

В тематике стратегической автономии Европы, говорится в сборнике, наблюдается определенный "методологический раздрай". Британская позиция сводится к педалированию "российской угрозы", причем в довольно незамысловатой форме: после Украины якобы Москва возьмется за Европу, поскольку та не вооружена в достаточной степени, а США сокращают свое присутствие на континенте. В связи с этим говорится о некотором "окне уязвимости", наступающем по истечении примерно двух лет после завершения военных действий на Украине.

Германские исследователи пытаются найти новую военно-политическую структуру в "евротройке", представляющей собой по сути хорошо известный франко-германский тандем внутри ЕС, дополненный Великобританией – заменой уходящим из Европы США.

Во Франции, по мнению исследователей института, ставится вопрос о чрезмерности быстрого роста военных расходов, которые не могут быть "впитаны" имеющейся оборонной промышленностью с достаточной эффективностью. Кроме того, уровень военных расходов в 4–5% ВВП признается утопическим ("Европа не собирается воевать с США"), достаточным считается имеющийся уровень в 2%. Основные усилия предлагается направить на формирование потенциала "еврообороны", в том числе "путем поиска рынков сбыта для продукции военной промышленности стран Европы и сотрудничества с внешними игроками, поскольку сейчас оборонный сектор слаб и фрагментирован".

Здесь вновь опосредованно или напрямую поднимается тема французского лидерства – через утверждение о формировании независимых от НАТО вооруженных сил, в том числе сил ядерного сдерживания с опорой на франко-британские потенциалы.

Балтийская конфигурация в ЕС!

В сборнике ученые института обращают внимание на то, что польские исследователи указывают на важный институциональный сдвиг – "балтийскую конфигурацию": рост числа выходцев из Прибалтики в структурах ЕС, что во многом определяет политику Европы.

Специфический украинский вопрос не выглядит однако точкой раскола Запада, хотя жалобы на этот счет проскакивают, в основном в Германии. Почти что единой позицией, причем как в США, так и в Европе, выглядит вопрос о конструктивной стратегии (что есть победа?). "Общим местом является утверждение о необходимости укрепить украинскую государственность по итогам разрешения конфликта, поскольку — в этом западные аналитики единодушны — Россия преследует цель ее разрушения. Французские центры зафиксированы на поиске "реалистической" стратегии в отношении кризиса, полагая, что требованиям и России, и Украины не хватает реалистичности. В частности, указывается на необходимость оказать искусное давление и на Вашингтон, чтобы вынудить обе стороны конфликта прийти к компромиссу – "наименее несправедливому миру".

О контроле над вооружениями

Контроль над вооружениями в основном, по традиции, как отмечается в сборнике, интересует американских аналитиков. Однако их выводы в целом пессимистичны: "в том варианте, как это было до 2022 года, контроль над вооружениями закончился, и стратегическая стабильность деградирует. Возможны многочисленные варианты, включая параллельные инициативы и политически обязывающие заявления. Однако, в зависимости от модальностей, все сводится к приоритету укрепления силового сдерживания – с целью выйти на переговоры на новом витке, подталкивая Россию и Китай своим перевооружением".