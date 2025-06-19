Работа аэропорта Волгограда возобновлена

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда возобновил работу после ограничений, введенных для безопасности полетов с 16:12 по московскому времени, сообщила Росавиация.

"В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В период действия ограничений на запасные аэродромы были отправлены четыре самолета, совершавших рейсы в Волгоград.

Ранее ограничения в волгоградском аэропорту вводились в ночь на четверг, а также утром.



