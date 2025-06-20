Военные сообщили о шести групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине, поражены арсеналы, предприятия военно-промышленного комплекса, топливно-энергетическая инфраструктура, сообщает министерство обороны РФ.

"С 14 по 20 июня Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы", - сказано в сообщении Минобороны, распространенном в пятницу.

Ударами поражены также цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников.