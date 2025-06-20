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РФ и Казахстан обсудили условия поставок и транзита российских нефти и газа

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром расширение российско-казахстанского сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, сообщила пресс-служба правительства.

Также стороны обсудили условия поставок российских нефти и газа в Казахстан и транзитом через его территорию.

"Рассматриваем Казахстан в качестве нашего ближайшего союзника и стратегического партнера", - подчеркнул Новак.

По его словам, между странами развивается сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализуются масштабные совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике. Россия остается крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, прирост инвестиций в 2024 году составил 25% к уровню 2023 года.

В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Казахстан обсуждают работу на рынке газа третьих стран.

Он отметил, что традиционно газ из России поставлялся в Казахстан, поскольку там не было построено своей инфраструктуры, трубопроводной системы. "Поставлялось в рамках единой системы союзного государства, и мы продолжаем это делать. Сейчас мы обсуждаем с президентом Казахстана возможность расширения сотрудничества в энергетике. Мы думаем, как вместе выходить на рынки третьих стран", - сказал Путин.

Президент РФ также сообщил, что страны обсуждают диверсификацию маршрутов экспорта казахстанской нефти, которая сейчас экспортируется в основном через Россию.

"Мы думаем, как нам организовать логистические маршруты по поставкам казахстанской нефти. Вы знаете, что основной объем казахстанской нефти, идущей на экспорт, идет через Российскую Федерацию - через систему КТК ("Каспийский трубопроводный консорциум") и по другим каналам тоже. Чуть ли не вся нефть Казахстана идет через Россию. Но мы понимаем, что Казахстан заинтересован в диверсификации, и мы готовы помогать и содействовать", - сказал он.

Александр Новак Казахстан
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