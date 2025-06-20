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Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что представил Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, эти идеи обсуждаются.

"У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае, хочу обратить на это внимание, не стремимся к посредничеству, мы просто предлагаем идеи. Если они будут казаться привлекательными для этих стран, мы будем этому только рады. Но повторяю: мы с Израилем в контакте, как вы знаете, не так давно я разговаривал с премьер-министром Нетаньяху, и с президентом Ирана, с президентом США, которые, безусловно, напрямую вовлечены во все эти процессы, представил им свое видение возможного движения вперед в направлении решения ситуации", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу.

"Посмотрим, сейчас наши предложения уже обсуждаются, у нас контакты с нашими иранскими друзьями происходят практически в ежедневном режиме. Посмотрим. Мне бы очень хотелось, чтобы это, в том числе и наши идеи, были реализованы", - подчеркнул Путин.

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Владимир Путин
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